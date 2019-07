Condividi | Cor 10:24 Porte aperte in via Columbano dalle ore 18 per la seduta d´insediamento del Consiglio comunale di Alghero fissata nell´ultimo giorno utile consentito dalla legge. Tensioni e malumori che fino ad oggi hanno impedito al sindaco di nominare l´esecutivo Salvatore (Udc) alla presidenza

Prima seduta, Giunta in bilico



ALGHERO - Inizia con l'affanno l'avventura del Centrodestra targata Mario Conoci ad Alghero. Porte aperte in via Columbano dalle ore 18 per la seduta d'insediamento del Consiglio comunale fissata nell'ultimo giorno utile consentito dalla legge. Riunione che sarà presieduta da Raimondo Cacciotto (il consigliere più votato).



A rappresentare i problemi interni alla coalizione, l'assenza a poche ore dalla seduta della Giunta comunale. Cinque su sette le pedine quasi certe di entrare nel primo esecutivo Conoci, a cui si aggiungono l'indicazione di Lelle Salvatore (Udc) per la presidenza dell'Aula e una



Il sacrificio richiesto alla Civica "Noi con Alghero" per assicurare il posto in Giunta al Psd'Az, infatti, rischia di far saltare le già difficili trattative. Per il resto, solo conferme: Caria e Peru i più accreditati in Forza Italia, Di Gangi (FdI), Pilli o Vaccaro (Lega), Montis (Riformatori). Gli altri due tasselli ballano tra NcA (Salaris e Piras) e Psd'Az (Pintus o Tavera).



Nella foto: tutti i consiglieri comunali eletti ad Alghero



GUARDA LA SEDUTA D'INSEDIAMENTO DEL 2014 Commenti ALGHERO - Inizia con l'affanno l'avventura del Centrodestra targata Mario Conoci ad Alghero. Porte aperte in via Columbano dalle ore 18 per la seduta d'insediamento del Consiglio comunale fissata nell'ultimo giorno utile consentito dalla legge. Riunione che sarà presieduta da Raimondo Cacciotto (il consigliere più votato).A rappresentare i problemi interni alla coalizione, l'assenza a poche ore dalla seduta della Giunta comunale. Cinque su sette le pedine quasi certe di entrare nel primo esecutivo Conoci, a cui si aggiungono l'indicazione di Lelle Salvatore (Udc) per la presidenza dell'Aula e una lotta di posizioni fino all'ultimo minuto per evitare lo strappo . Sarà il sindaco ad assumere quella che già si preannuncia una scelta spartiacque.Il sacrificio richiesto alla Civica "Noi con Alghero" per assicurare il posto in Giunta al, infatti, rischia di far saltare le già difficili trattative. Per il resto, solo conferme: Caria e Peru i più accreditati in Forza Italia, Di Gangi (FdI), Pilli o Vaccaro (Lega), Montis (Riformatori). Gli altri due tasselli ballano tra NcA (Salaris e Piras) e Psd'Az (Pintus o Tavera).Nella foto: tutti i consiglieri comunali eletti ad Alghero