Porto Torres: sacchetti in distribuzione all´Ecocentro

PORTO TORRES - Da tempo richiesti dai cittadini per poter svolgere in maniera corretta la differenziata. Ora l'ufficio Ambiente comunica agli utenti che i sacchetti per la raccolta differenziata sono in distribuzione all'Ecocentro di via Fontana Vecchia 17, dal lunedì al mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.