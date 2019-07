Condividi | Red 15:02 Attorno alle 13.30, un rogo si è sviluppato nelle zone verdi alle porte della borgata. Intervento in corso da parte dei Vigili del fuoco, coadiuvati da un elicottero. Anche in Carabinieri sul posto Incendio sul lungomare di Fertilia



ALGHERO - Attorno alle 13.30 di oggi (lunedì), un rogo si è sviluppato nelle zone verdi alle porte di Fertilia. Intervento in corso da parte dei Vigili del fuoco, coadiuvati da un elicottero.



Sul posto, anche i Carabinieri, i Barracelli e gli uomini del Servizio antincendio del Corpo Forestale. Le fiamme hanno trovato terreno fertile nella macchia mediterranea nella zona che gli abitanti della borgata indicano come "Baia delle foche", pericolosamente vicino alle palazzine costruite in cooperativa.

