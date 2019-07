Condividi | Red 19:08 Intervento in favore della libera fruizione delle spiagge “Il Giglio” e quella adiacente al piccolo Romazzino, da parte dell’Ufficio locale marittimo di Porto Cervo, coordinato dall’Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa Liberate le spiagge della Costa Smeralda



PORTO CERVO - Intervento in favore della libera fruizione delle spiagge da parte dell’Ufficio locale marittimo di Porto Cervo, coordinato dall’Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa. Due gli interventi e le spiagge oggetto delle attenzioni degli uomini in divisa bianca.



Il primo intervento, nelle settimane scorse, ha riguardato la spiaggia “Il Giglio”, a Porto Cervo, adiacente alla Marina nuova, dove ignoti, durante la stagione invernale, attraverso piantumazioni abusive, accumulo di arbusti, pietrame e terriccio, avevano creato una barriera al libero accesso ad una parte della spiaggia. L’Ufficio locale marittimo, al comando del luogotenente Arialdo Deiara, con la collaborazione di mezzi locali, ha provveduto a rimuovere la barriera ed a restituire tutto l’arenile alla libera fruizione.



La seconda spiaggia, adiacente al piccolo Romazzino, è stata controllata con pattuglie in borghese dalla Guardia costiera golfoarancina, e ha visto il successivo intervento degli uomini dell’Ufficio locale marittimo di Porto Cervo via terra e via mare con il battello Gc B77. La spiaggia veniva occupata a terra da piccoli natanti ad uso di privati, mentre nella fascia di balneazione erano presenti due unità da diporto ormeggiati abusivamente ed ulteriori natanti invadevano continuamente la fascia di balneazione anche in presenza di bambini.



