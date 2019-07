Condividi | Red 22:26 Questa mattina, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha ricevuto la visita del comandante del Comando militare Esercito Sardegna, generale di Brigata Francesco Olla. Il Comune ed il Comando rafforzano i rapporti istituzionali Il generale Olla in visita istituzionale



CAGLIARI – Questa mattina (lunedì), il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha incontrato nel suo ufficio, nel Palazzo Civico di Via Roma 145, il comandante del Comando militare Esercito Sardegna, generale di Brigata Francesco Olla. Nel corso dell'incontro, sono stati riaffermati i proficui rapporti istituzionali che intercorrono fra il Comune ed il Comando militare dell’Isola e si è parlato, dei diversi argomenti legati alla presenza dell'Esercito nel Capoluogo sardo. Truzzu ed Olla hanno confermato l'impegno per il consolidamento dei rapporti già esistenti tra l'Amministrazione ed il Comando, convenendo nell’opportunità di sviluppare nuove ed ulteriori importanti iniziative e collaborazioni a favore della collettività metropolitana.



