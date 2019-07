Condividi | Cor 16:35 Psd´Az all´angolo senza delegato. Rispettato il verdetto delle urne. Due deleghe a testa per Forza Italia e la Civica "Noi con Alghero". Entrano in aula Alessandro Loi, Antonello Muroni e Christian Mulas (FdI). Al Carroccio, pur senza consiglieri, vanno le deleghe atte attività produttive Conoci al fotofinish, ecco la Giunta

ALGHERO - Arriva al fotofinish, dopo settimane di attriti, tensioni e una grossa dose di equilibrismo il varo della prima Giunta targata Mario Conoci ad Alghero. Senza l'accordo tra i partiti, è stato il sindaco a garantire tutti rispettando il verdetto delle urne: alla fine la spunta la Civica "Noi con Alghero" che piazza due pedine fondamentali nell'esecutivo, mettendo all'angolo le ambizioni del Psd'Az (tagliato fuori dalla Giunta).



Confermate le due caselle per Forza Italia e le rappresentanze di Riformatori, Fratelli d'Italia e Lega. Al Carroccio, nonostante l'assenza di gruppo consiliare, il sindaco riconosce il risultato elettorale e gli affida un delegato a tempo (nella speranza che possa ricompattare un gruppo sempre più sfaldato). Confermato l'accordo per la presidenza del Consiglio all'Udc con Lelle Salvatore, già assessore nella scorsa giunta guidata da Mario Bruno.



Ecco tutti gli assessori con le rispettive deleghe che faranno il loro debutto in serata in occasione della prima riunione del Consiglio comunale. Giovanna Caria alle Finanze e Bilancio, Antonello Peru Opere pubbliche e Manutenzioni per Forza Italia. Maria Grazia Salaris ai Servizi Sociali ed Emiliano Piras Urbanistica ed edilizia privata. Marco Di Gangi al Turismo, Cultura e Pubblica istruzione, Andrea Montis (Riformatori) all'Ambiente e Giorgia Vaccaro al Sviluppo economico (Lega).