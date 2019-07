Condividi | S.O. 16:05 L´Arpas ha comunicato in mattinata l´esito positivo dei controlli. Proseguono intanto le attività di video-ispezione nel canalone di San Giovanni per individuare eventuali immissioni di acque reflue nella condotta El Trò ritorna balneabile, Lido vietato



ALGHERO - Revocata l'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione in località El Trò. L'Arpas ha comunicato in mattinata l'esito dei controlli effettuati il 12 luglio scorso nella stazione di monitoraggio. Rientrano dunque i parametri, dopo l'esito precedente che aveva determinato l'interdizione temporanea alla balneazione nel tratto compreso tra El Trò e i cosiddetti "Scogli Piatti" [LEGGI].



Proseguono intanto le attività di video-ispezione nel canalone di San Giovanni per individuare eventuali immissioni di acque reflue nella condotta. «Le ispezioni commissionate dall'Amministrazione stanno fornendo esiti positivi ai fini della individuazione dei responsabili» fanno sapere da Porta Terra.



Nel frattempo rimane in vigore l'ordinanza che vieta la balneazione su poco più di 400 metri di litorale al Lido San Giovanni. Divieto che colpisce i primi due stabilimenti balneari del Lido. Anche questa mattina i tecnici della ditta incarica e i funzionari dell'ufficio Ambiente, col supporto della Polizia locale, hanno proceduto ad ispezionare le caditoie lungo via Don Minzoni alla ricerca di eventuali anomalie nella rete fognaria.



