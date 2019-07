Condividi | Red 18:04 Prosegue l´attività del Comando provinciale della Guardia di finanza di contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 39,85grammi di marijuana, 36,5grammi di hashish, 1,5grammi di eroina, 7,7grammi di cocaina e due spinelli. Sette persone, tra cui un minorenne, segnalati alla Prefettura Droga nel Cagliaritano: intervengono i Baschi verdi



CAGLIARI - Le quotidiane attività di controllo economico del territorio vedono impegnata la Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari anche nel contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, sistematicamente effettuato con l'ausilio delle unità cinofile. Durante un servizio di perlustrazione nel quartiere Sant'Elia, i Baschi verdi hanno individuato, con l’ausilio delle unità cinofile, due luoghi dove venivano nascoste sostanze stupefacenti: due piccole cavità ricavate nei palazzi utilizzati dai locali pusher per nascondere le diverse dosi da fornire, a richiesta, ai consumatori, senza il rischio di farsele trovare addosso durante i controlli. In due palazzi di Via Schiavazzi, in una cantina abbandonata e nel vano ascensore, i finanzieri hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti un grammo di eroina, 7,7grammi di cocaina, 4,6grammi di hashish e 26,1grammi di marjuana, tute suddivise in dosi contenute all’interno di bustine termosaldate.



Nello scalo aeroportuale di Elmas, le Fiamme gialle hanno trovato un 26enne francese, in arrivo con un volo da Lione, in possesso di 0,8grammi di hashish. Nel quartiere Marina, i finanzieri hanno sottoposto a controllo un 19enne gambiano, trovando 4,15grammi di marijuana. Una pattuglia di Baschi verdi, durante un controllo nel centro di Cagliari, ha rinvenuto su un 16enne 3,3grammi di hashish.



Vicino al terminal dei pullman di Piazza Matteotti, le Fiamme gialle hanno trovato, in un cestino per i rifiuti, 8,6grammi di marijuana, 24,3grammi di hashish e due spinelli confezionati. Durante i controlli sul lungomare Poetto, a Quartu Sant'Elena, vicino ai locali notturni, hanno sottoposto a controllo quattro persone (un 26enne, un 25enne, un 21enne ed un 18enne), rinvenendo un grammo di marijuana e 3,5grammi di hashish. Dall'inizio dell'anno, sono 179 le persone segnalate alla Prefettura (di cui venticinque minorenni), quindici quelle denunciate all'Autorità Giudiziaria e sedice le arrestati.