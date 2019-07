Condividi | M.P. 22:01 Ogni incontro si terrà all’aperto, in uno spazio riparato dell’area archeologica di Turris Libisonis, e sarà dedicato ad un argomento o un tema a carattere storico-archeologico All´Antiquarium Le colazioni di Re Barbaro



PORTO TORRES - In occasione delle vacanze estive, l' Antiquarium Turritano organizza tre appuntamenti per scoprire alcuni aspetti insoliti dell’archeologia e della storia del passato in una maniera davvero insolita: "Le colazioni di Re Barbaro", davanti a una tazza di caffè. Ogni incontro si terrà all’aperto, in uno spazio riparato dell’area archeologica di Turris Libisonis, e sarà dedicato ad un argomento o un tema a carattere storico-archeologico.



L’atmosfera sarà resa ancora più intima e piacevole da una gustosa colazione (succo, dolci, tè e caffè) offerta ai partecipanti nel corso dell’evento. Si parte venerdì 19 luglio con “Le colazioni dei Romani”, conversazioni sulla cucina in età romana.



A seguire, venerdì 9 agosto con "Ma come ti vesti?", conversazioni sull'abbigliamento in età romana e giovedì 29 agosto con "Le colazioni di Giovanni Antonio Sanna", conversazioni sull'economia di Sassari nell'800.