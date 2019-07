Condividi | Red 23:36 Oggi, sono stati segnalati quarantuno incendi in tutta la Sardegna, di cui dodici, che hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale, vicino al centro abitato di Fertilia e nelle campagne di Serri, Sinnai, Olbia, Bitti, Quartu Sant´Elena, Ittiri, Pula, Anela, Nuxis, Quartucciu, Orroli, Bono, Bottidda e Barisardo Continua l´ondata di fiamme sull´Isola



ALGHERO – Oggi (lunedì), sono stati segnalati quarantuno incendi in tutta la Sardegna, di cui dodici, che hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale, vicino al centro abitato di Fertilia e nelle campagne di Serri, Sinnai, Olbia, Bitti, Quartu Sant'Elena, Ittiri, Pula, Anela, Nuxis, Quartucciu, Orroli, Bono, Bottidda e Barisardo. A Fertilia



Il secondo incendio si è registrato nell'agro di Serri, in località Nuraghe Tacquara, dove sono intervenuti gli elicotteri regionalidel Corpo forestale provenienti dalle basi di Villasalto e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale della Stazione di Isili, coadiuvato dal personale di Foeestas proveniente da Villanovatulo–Sa Orta e da Isili–Monte Simudus, la squadra comunale di Isili ed una squadra ddei Vigili del fuoco. L'incendio ha interessato pascoli. Gli elicotteri intervenuti hanno concluso il proprio intervento alle 14.10. Il terzo rogo si è sviluppato in località Case Ligas, nelle campagne di Sinnai, dove sono intervenuti gli elicotteri regionali del Corpo forestale provenienti dalle basi di Pula e di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale dellaorestale delle Stazioni di Sinnai e di Dolianova, coadiuvato da una squadra di Forestas proveniente da Sinnai e dai volontari del Nos di Quartu Sant'Elena, MaSiSe e Sarda ambiente e di Sinnai. Le operazioni di spegnimento ad opera dei mezzi aerei sono terminate alle 14.40. Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Olbia, in località Tanca Roinadas, dove sono intervenuti gli elicotteri del Corpo forestale decollati dalle basi di Limbara e di Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale di Olbia, coadiuvato da due squadre di Forestas di Olbia e di Arzachena, dai volontari di Olbia e Golfo Aranci e dai Vigili del fuoco di Olbia. Gli elicotteri intervenuti hanno concluso il proprio intervento alle 17.15.



Il quinto incendio si è registrato nell'agro di Bitti, in località Monte Ruju, dove sono intervenuti gli elicotteri del Corpo forestale decollati dalle basi operative di Farcana e di Anela ed il biturbina decollato da Fenosu. La Forestale ha attivato l'intervento di due canadair provenienti da Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bitti, coadiuvato da numerose squadre a terra. L'incendio ha interessato pascolo alberato. I mezzi aerei hanno terminato le operazioni di spegnimento alle 19.45. Il sesto rogo si è sviluppato in località Staineddus, nelle campagne di Quartu Sant'Elena, dov'è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale della Stazione di Cagliari, coadiuvato da due squadre di volontari di Protezione civile di Quartu. Le operazioni di spegnimento ad opera dei mezzi aerei sono terminate attorno alle 16.20. Il settimo incendio è divampato nelle campagne di Ittiri, in località Frades Isticas, dov'è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteristica di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale della Stazione di Ittiri e di Thiesi, coadiuvato da una squadra di Forestas proveniente da Thiesi e dall'Avpc di Ittiri. L'incendio ha interessato pascoli alberati. L' elicotterio si è allontanato per fine intervento alle 15.40.



L'ottavo incendio si è registrato nell'agro di Pula, in località Podere Santa Rita, dove è intervenuto l'elicottero del locale Corpo forestale. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della locale Stazione, coadiuvato dal Gruppo analisi e uso del fuoco della Forestale di Cagliari e da due squadre di operatori Forestas di Arcu i Molas e di Su Passiali. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16. Il nono rogo si è sviluppato in località Sos Contones, nelle campagne di Anela, dove è intervenuto l'elicottero del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Forestale delle Stazione di Bono e di Benetutti, coadiuvato da due squadre di Forestas provenienti da Bottida e da Benetutti e dalla Compagnia barracellare di Anela. L incendio ha interessato pascolo nudo per una superficie di circa mille metri quadri. Gli elicotteri hanno concluso le operazioni di spegnimento alle 16.15 Il decimo incendio è divampato nelle campagne di Nuxis, in località Min.a Marchesa, dove è intervenuto l'elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Marganai. L'incendio ha bruciato macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, dirette dal personale della Stazione forestale di Santadi, coadiuvato dalla squadra di Forestas Sa Marchesa e dai volontari Vea di Santadi, si sono concluse alle 17.15.



L'11esimo incendio si è registrato nell'agro di Quartucciu, in località Br.cu Nuraxi Piccia, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi forestali di Marganai e di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sinnai e di Campu Omu, coadiuvato dal Gauf di Cagliari, da due squadre di Forestas provenienti da Burcei e da Sinnai e da diverse squadre di volontari provenienti da Sinnai, Quartu Sant'Elena e Quartucciu. I mezzi aerei si sono allontanati per fine intervento alle 19.40. Il 12esimo rogo si è sviluppato in località Nuraghe Arrubiu, nelle campagne di Orroli, dov'è intervenuto l'elicottero della Base operativa della Forestale di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Escalaplano, coadiuvato dalla Squadra di Forestas Unghecuaddus di Escalaplano e si sono concluse attorno alle 19.05. L'incendio ha interessato circa mille metri quadri di macchia mediterranea. Il 13esimo incendio è divampato nelle campagne di Bono, in località Santa Restituta, dov'è intervenuto l'elicottero della Base operativa della Forestale di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bono, coadiuvato da tre squadre di Forestas provenienti da Benetutti, Bono ed Anela. L'incendio ha interessato una superficie di circa mille metri quadri ricoperta da macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento ad opera dei mezzi aerei si cono concluse alle 18.40.



Il 14esimo incendio si è registrato nell'agro di Bottidda, in località Nuraghes, dove sono intervenuti i mezzi aerei del Corpo forestale provenienti dalle Basi operative di Alà dei sardi, di Anela e di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale della Stazione di Bono, coadiuvato da due squadre di Forestas provenienti da Burgos e da Illorai, da due squadre di barracelli provenienti da Bottida e da Burgos. L'incendio ha interessato una superficie di circa 10ettari di pascolo nudo ed alberato. Gli elicotteri hanno abbandonato la zona dello spegnimento alle 20. L'incendio è in bonifica ad opera delle squadre a terra. Il 15esimo rogo si è sviluppato in località Su Zinebiru, nelle campagne di Barisardo, dove sono intervenuti i mezzi aerei del Corpo forestale. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Tortolì, con l'ausilio dai mezzi aerei della Forestale (eli-Villasalto, eli-San Cosimo, il Super Puma proveniente da Fenosu e tre canadair) e delle numerose squadre a terra. I mezzi aerei hanno terminato le operazioni di spegnimento alle 21. La bonifica prosegue ad opera delle squadre a terra.



