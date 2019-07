Condividi | Red 7:13 La richiesta di trasporto da Alghero a Genova per un bambino di quattro anni è arrivata dalla Prefettura di Sassari alla sala operativa dell´Aeronautica militare, che ha disposto il decollo di un Falcon 50 Volo della speranza per un bimbo



ALGHERO – Ieri pomeriggio (lunedì), attorno alle 16, un bimbo di quattro anni in pericolo di vita per una grave patologia è stato trasportato d'urgenza da Alghero a Genova a bordo di un Falcon 50 del 31esimo stormo dell'Aeronautica militare. La richiesta di trasporto è arrivata dalla Prefettura di Sassari alla sala operativa dell'Aeronautica, che ha subito disposto il decollo urgente di un Falcon 50, uno degli aerei pronti per questo tipo di operazioni ventiquattro ore su ventiquattro,



Il velivolo è decollato dall'aeroporto romano di Ciampino, arrivando ad Alghero, per poi ripartire alla volta di Genova. Il piccolo, accompagnato dai familiari e seguito da un'equipe medica, è stato accompagnato in ambulanza all'Ospedale pediatrico Gaslini, dov'è stato ricoverato.