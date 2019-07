Condividi | Red 9:16 Nel fine settimana, a Las Palmas, si svolgeranno i Campionati Europei di Kata, a cui parteciperanno circa 230 atleti in rappresentanza di 17 Nazioni. La Nazionale italiana parteciperà con quarantasei atleti: tra loro, anche gli atleti algheresi Ilaria e Nicola Placidi, del Judo club Alghero, che gareggeranno nella specialità del Kodokan Goshin Jitsu, nella fascia degli Under 47 Judo: due algheresi agli Europei



ALGHERO - Sabato 20 e domenica 21 luglio, a Las Palmas (Gran Canaria, Spagna), si svolgeranno i Campionati Europei di Kata, a cui parteciperanno circa 230 atleti in rappresentanza di 17 Nazioni. La Nazionale italiana parteciperà con quarantasei atleti: tra loro, anche gli atleti algheresi Ilaria e Nicola Placidi, del Judo club Alghero, che gareggeranno nella specialità del Kodokan Goshin Jitsu (la forma dell’autodifesa) nella fascia degli Under 47.



I giovanissimi fratelli Placidi hanno ottenuto il pass per gli Europei per aver conquistato con i risultati delle prime gare dell’anno, la seconda posizione nella classifica nazionale del Gran prix di Kata 2019 e, dopo il forfait di un'altra coppia impossibilitata a partecipare. Grande soddisfazione da parte dei tecnici del sodalizio catalano, i maestri Piredda, che sono riusciti a preparare i loro allievi per le gare Kata di alto livello, dopo che, per tanti anni, loro stessi hanno partecipato con successo alle competizioni nazionali ed internazionali di questa specialità.



Precedentemente, Ilaria e Nicola avevano partecipato per tre anni di fila come componenti della squadra di Judo show all'European cup del 2015, 2016 e 2017, conquistando eccellenti risultati. E d'ora, li aspetta ancora il palcoscenico europeo.



