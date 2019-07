Condividi | Cor 12:10 Col neo Sindaco di Alghero espressione diretta del Psd´Az, la scelta di lasciare fuori dalla giunta i Quattro Mori apre un fronte delicatissimo in coalizione. Decisione che non trova d´accordo il partito che diserta l´aula Nessun Sardista tra il pubblico



ALGHERO - E' il gelo tra Mario Conoci, il sindaco Sardista di Alghero, e il suo Psd'Az. Almeno nei referenti locali diretti, gli stessi che gli hanno consentito di ottenere la candidatura spalancandogli gli ingressi a Porta Terra.



La scelta di lasciare fuori dalla giunta i Quattro Mori, apre un fronte delicatissimo in coalizione, ma ancor di più all'interno del gruppo. Se non è mistero, come nel Psd'Az non corresse buon sangue tra i vertici algheresi e quelli regionali, si tratterà adesso di capire quanto la decisione del sindaco di azzerare la rappresentanza Sardista nell'esecutivo ottenga la "benedizione" Cagliaritana, oppure diventi preludio per nuovi argomenti di scontro.



Sul versante più strettamente algherese il risultato per i Sardisti è stato incassato come una vera doccia ghiacciata: musi lunghi, poca voglia di parlare e molto nervosismo. Tanto che, dopo le trionfali esultanze delle ultime settimane, nessun rappresentante ha fatto ingresso nell'affollata aula Consiliare in occasione della prima riunione. E non è stato certamente un caso.



Nella foto: i numerosi giornalisti accreditati in via Columbano e il folto pubblico presente lunedì nel Palazzo Civico