Caso-Alghero: tensione Psd´Az, sabato summit

18/7/2019 Non c´è dialogo: Pulina lascia la vicepresidenza Rimane in carica giusto il tempo dell´elezione. Monica Pulina si dimette dalla vicepresidenza del Consiglio comunale di Alghero: un gesto forte per chiedere al resto della maggioranza partecipazione nelle decisioni. Nuova votazione in occasione del prossimo consiglio