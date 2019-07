Condividi | S.O. 16:28 Il 43enne ha fatto irruzione nel residence del Lido nonostante all’interno dell´appartamento vi fossero due turisti. Provvidenziale il sistema di videosorveglianza che ha permesso di risalire al malvivente Furto al Picalè: algherese in cella



ALGHERO - Nei giorni scorsi il personale del Commissariato di Alghero ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Sassari, nei confronti di un noto pregiudicato algherese, sorvegliato speciale. Si è reso responsabile di furto in

appartamento presso il residence “Picalè”, ai danni di due turisti norvegesi in vacanza nella Riviera del Corallo.



L’uomo, algherese di 43 anni, dimostrando nessun freno inibitorio, è entrato nell’appartamento nonostante all’interno vi fossero i due turisti. Con destrezza e senza farsi notare è riuscito a sottrarre il denaro custodito all’interno di un marsupio, per poi darsi alla fuga.



