L'Ufficio Pubblica Istruzione avvisa l'utenza interessata che le domande per il servizio di trasporto scolastico destinato a soggetti con difficoltà di deambulazione valide per l'anno scolastico 2019/2020 Porto Torres: scuolabus disabili, domande entro il 31 luglio



PORTO TORRES - L'Ufficio Pubblica Istruzione avvisa l'utenza interessata che le domande per il servizio di trasporto scolastico destinato prioritariamente a soggetti con difficoltà di deambulazione valide per l'anno scolastico 2019-2020, possono essere presentate sino al 31 luglio 2019. Informazioni e modulistica sono presenti nella home page del sito web comunale, sezione Avvisi e scadenze.