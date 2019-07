video Condividi | Red 17:03 Online su tutti i digital stores e le piattaforme di streaming il nuovo lavoro del cantautore algherese Mattia Uldank. Le sue parole al microfono del Quotidiano di Alghero Milano, il nuovo Ep di Matyah



ALGHERO - A tre anni dalla pubblicazione di “Apollo” e dopo l’uscita del singolo “Navigare” il 10 giugno, Mattia Uldanck, in arte “Matyah”, ritorna oggi con un nuovo Ep, dal titolo “Milano”. Sei tracce, curate a 360gradi dall’artista algherese sotto ogni aspetto, dalla scrittura fino alle registrazioni, concept grafici e video.



Il progetto racconta dell’esperienza di vita nella grande città, senza quasi mai farne parola, attraverso allusioni sonore e testuali, velocità metropolitane e metafore sottili. Unica collaborazione presente, la chitarra elettrica del musicista algherese Antonio Fortunato, già noto ai più come membro storico dei Pirati.



Per concludere, l’uscita del primo videoclip di Matyah, avvenuta domenica. L'arte di Mattia promette ancora tante sorprese.



Nella foto: Mattia Uldank Commenti ALGHERO - A tre anni dalla pubblicazione di “Apollo” e dopo l’uscita del singolo “Navigare” il 10 giugno, Mattia Uldanck, in arte “Matyah”, ritorna oggi con un nuovo Ep, dal titolo “Milano”. Sei tracce, curate a 360gradi dall’artista algherese sotto ogni aspetto, dalla scrittura fino alle registrazioni, concept grafici e video.Il progetto racconta dell’esperienza di vita nella grande città, senza quasi mai farne parola, attraverso allusioni sonore e testuali, velocità metropolitane e metafore sottili. Unica collaborazione presente, la chitarra elettrica del musicista algherese Antonio Fortunato, già noto ai più come membro storico dei Pirati.Per concludere, l’uscita del primo videoclip di Matyah, avvenuta domenica. L'arte di Mattia promette ancora tante sorprese.Nella foto: Mattia Uldank • Guarda e condividi il video su Alguer.tv