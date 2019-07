Condividi | Red 18:04 Ieri, il presidente del Consiglio regionale ha ricevuto in Presidenza una delegazione della manifestazione. All’incontro, era presente anche il vicepresidente del Consiglio regionale Piero Comandini Pais ospita il Sardegna pride



CAGLIARI – Ieri (giovedì), il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ricevuto in Presidenza una delegazione del “Sardegna pride”. All’incontro, era presente anche il vicepresidente del Consiglio regionale Piero Comandini.



La delegazione, formata da rappresentanti di Arc, Movimento omosessuale sardo, Agedo, Famiglie arcobaleno e Farmacia politica, ha consegnato a Pais una bozza di un provvedimento per attuare e promuovere il principio di uguaglianza e di pari opportunità tra le persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale, dall’identità di genere o da una condizione di intersessualità. Il presidente ha ringraziato la delegazione e ha assicurato che il Consiglio regionale è in prima linea contro ogni forma di discriminazione.



Un decisivo passo avanti dopo le polemiche che erano scaturite immediatamente dopo l'edizione 2019 della manifestazione, ospitata da Cagliari. Michele Pais, infatti, "abbagliato" da un fotomontaggio di cattivo gusto, aveva bollato malamente la manifestazione, scatenando polemiche [LEGGI] . Polemiche alle quali, fortunatamente, erano seguite le scuse del presidente della massima assise isolana.