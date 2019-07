Cagliari: le immagini della Giunta Truzzu

13:20 Ecco le deleghe dei 7 assessori. Non c’è il vice-Conoci: dubbi Arrivano i decreti di assegnazione delle rispettive deleghe. Con qualche novità rispetto alle iniziali previsioni e un piccolo giallo: manca ancora il vicesindaco che a questo punto potrebbe essere annunciato sabato in occasione della presentazione ufficiale della squadra

11:24 Alghero, irrompe Arru: seduta legittima Dall´amministrazione algherese un calcione alle polemiche sull´andamento della prima seduta consiliare definita da teatro dell´assurdo: «Va ribadita l´assoluta legittimità della stessa». Intervento di Pierino Arru, che voci insistenti danno in ritorno ad Alghero

video 18/7/2019 «Lavoro per uscire dal pantano» «Sono anni che lavoriamo per cercare di dare al comparto turistico una marcia in più». L´obbiettivo principale per Marco Di Gangi, neo assessore al Turismo del Comune di Alghero «è uscire velocemente dal pantano dove siamo finiti». Certe sfide si vincono solo facendo gioco di squadra - sottolinea - è giunta l´ora di fare sistema. Le sue parole sul Quotidiano di Alghero.

18/7/2019 Alghero: Consiglio il 25 luglio Tre i punti all´ordine del giorno dell´Aula: La nomina del vice presidente del Consiglio comunale, l´elezione dei componenti delle commissioni consiliari e la nomina della commissione consiliare Controllo e Garanzia

video 17/7/2019 «Pronto a ridare decoro ad Alghero» Alla città come agli anziani della casa di riposo comunale: è questo uno dei primi pensieri ed obbiettivi per Antonello Peru, l´assessore alle Opere pubbliche ed alle Manutenzioni del Comune di Alghero in quota Forza Italia. «Si tratta adesso di dare le risposte ai cittadini che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato così importante». Le sue parole sul Quotidiano di Alghero.

18/7/2019 Sartore elogia la Pulina: «coerente» La scelta della consigliera comunale di Maggioranza di dimettersi dalla carica di vicepresidente del Consiglio trova consensi nell´aula: «comportamento coerente»

17/7/2019 Psd´Az, presidente sferzante: «codda-Paris» Il presidente nazionale del Psd´Az, Antonio Moro, scomoda Pino Careddu e riporta d´attualità ai fatti politici algheresi una sua celebre citazione. Dà a pieno il senso di quanto gli attuali vertici Sardisti si sentano «fottuti». Partito in subbuglio, c´è in corso una delicatissima guerra interna

video 17/7/2019 «Rimetto al centro l’Ambiente» «Rimettiamo al centro delle politiche ambientali il cittadino e il turista, salvaguardando e ripartendo da quanto di buono è stato fatto in precedenza». Andrea Montis, assessore all´Ambiente del comune di Alghero, ringrazia i Riformatori Sardi per aver creduto sui giovani. Poi lancia un appello: lavoriamo tutti insieme senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Le sue parole sul Quotidiano di Alghero.

16/7/2019 Tedde dà la carica: ora, al lavoro L’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta la “prima” della Giunta Conoci, interpretata in un’affollata aula consiliare: «un’Amministrazione che può e deve riproporre quella splendida stagione politico-amministrativa durata un decennio»

17/7/2019 Incendio a Porto Torres: riconoscimento ai soccorritori Una medaglia e un gagliardetto in segno di riconoscimento per aver soccorso una signora anziana dal rogo della sua casa. Il sindaco ha incontrato i due soccorritori dell´incendio di via Galvani

16/7/2019 Porto Torres: in centro ritorna l´area pedonale Nel centro storico di Porto Torres ritorna l´area pedonale estiva: il Comune di Porto Torres ha deliberato qualche giorno fa l´istituzione della zona a partire dal 19 luglio, dalle otto di sera all´una di notte