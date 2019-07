Condividi | Red 20:29 L’Associazione culturale Tango festival Alghero, come ogni anno dal 2009, organizza l’appuntamento più atteso della stagione, giunto all´11esima edizione, con la collaborazione dell´Amministrazione comunale e della Fondazione Alghero. Anche quest’anno, la manifestazione si svolgerà nei locali dell’ex Mercato ortofrutticolo, in pieno centro storico, con le vecchie mura all’interno della location International tango meeting Alghero compie dieci anni



ALGHERO - L’Associazione culturale Tango festival Alghero, come ogni anno dal 2009, organizza l’appuntamento più atteso della stagione, l'International tango meeting Alghero, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e della Fondazione Alghero. Anche quest’anno, la manifestazione, giunta all'11esima edizione, si svolgerà nei locali dell’ex Mercato ortofrutticolo, in pieno centro storico, con le vecchie mura all’interno della location. Molte sono state le location che negli anni hanno ospitato l'evento, dalla Torre di Sulis al colle Balaguer, dal Caval Marì a Lo Quarter, fino all'ex mercato, che si presta per l’allestimento come una vera milonga di Buenos Aires. Il tango argentino è una forma di turismo, i tangheri viaggiano e prediligono mete come la Sardegna, ed Alghero, per la sua particolarità storico culturale, per la sue spiagge ed il suo centro storico unico è la preferita. Il tango per Alghero diventa veicolo pubblicitario.



L’inizio della manifestazione è in programma mercoledì 24 luglio, alle 19, come da tradizione, nella Milonga in spiaggia, sul Lido San Giovani, al Cocktail bar Maracaibo. Da giovedì 25 a domenica 28, sono in programma seminari e Milonghe (serata di ballo). All'ex Mercato ortoftutticolo, i maestri saranno Julio Mendez & Angellina Greff (scuola El Social di Zurigo), Jose Halfon & Chiara Beringuer (scuola Dni di Buonos Aires). Venerdì 26, è in programma una serata speciale, con la musica dal vivo del “Trio Arrabal”, composto da Luca Rossetti al pianoforte, Vincenzo Albini al violino e la voce di Ruben Peloni. Per le altre serate, sono previsti dj residence e la dj Naoko Tango, la “Musicalizadora” internazionale che vive a Barcellona.



Negli anni, si sono avvicendati tanti artisti, anche locali, che hanno contribuito al successo della manifestazione, come la cantante Franca Masu (interprete, anche, di tango argentino) e l’attrice–regista Chiara Murru. Fra i tanti artisti internazionali, Joe Corbata & Lucilla Cionci, Ines Muzzopappa & Federico Naveira, Luis Signoiretti & Karen Salevski, Jose Halfon & Virginia Cutillo, Horacio Godoi & Ceccilia Garcia, Gustavo Rosas &Gisela Natoli, Julio Mendez & Laura Steinmannder, Katarzyna Chmielewska & Mateus Kwaterko, Natalia Lavandeira & Roberto Reis, Denise Pitruzzello & Mariano Pignatello, Janne France & Ricardo Oria, Capussi Eduardo & Flores Mariana, Chice Nunes & Ester Duarte, Gonzalo Orihuela & Solange Chapperon, Kicca Tommasi, Dulce Cappiello y Salvo Leone, Marisa van Andel & Oliver Koch, Michelle & Joachin, Javier Costello & Denise Pitruzzello. Con loro, le orchestre Sexteto Milonguero, Orquesta Tipica Crioll, Duo Ranas, Il Duo Pichuco. In consolle, i dj Osvaldo Hector Miranda, Oliver Kris, Horacio Godoi, Elisabeta Piro, Gustavo Rosas, Floro Morales, Gianpaolo Sanna, Aneke Gisy, Lucia Santiniello e Franceso Sanna. Commenti ALGHERO - L’Associazione culturale Tango festival Alghero, come ogni anno dal 2009, organizza l’appuntamento più atteso della stagione, l'International tango meeting Alghero, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e della Fondazione Alghero. Anche quest’anno, la manifestazione, giunta all'11esima edizione, si svolgerà nei locali dell’ex Mercato ortofrutticolo, in pieno centro storico, con le vecchie mura all’interno della location. Molte sono state le location che negli anni hanno ospitato l'evento, dalla Torre di Sulis al colle Balaguer, dal Caval Marì a Lo Quarter, fino all'ex mercato, che si presta per l’allestimento come una vera milonga di Buenos Aires. Il tango argentino è una forma di turismo, i tangheri viaggiano e prediligono mete come la Sardegna, ed Alghero, per la sua particolarità storico culturale, per la sue spiagge ed il suo centro storico unico è la preferita. Il tango per Alghero diventa veicolo pubblicitario.L’inizio della manifestazione è in programma mercoledì 24 luglio, alle 19, come da tradizione, nella Milonga in spiaggia, sul Lido San Giovani, al Cocktail bar Maracaibo. Da giovedì 25 a domenica 28, sono in programma seminari e Milonghe (serata di ballo). All'ex Mercato ortoftutticolo, i maestri saranno Julio Mendez & Angellina Greff (scuola El Social di Zurigo), Jose Halfon & Chiara Beringuer (scuola Dni di Buonos Aires). Venerdì 26, è in programma una serata speciale, con la musica dal vivo del “Trio Arrabal”, composto da Luca Rossetti al pianoforte, Vincenzo Albini al violino e la voce di Ruben Peloni. Per le altre serate, sono previsti dj residence e la dj Naoko Tango, la “Musicalizadora” internazionale che vive a Barcellona.Negli anni, si sono avvicendati tanti artisti, anche locali, che hanno contribuito al successo della manifestazione, come la cantante Franca Masu (interprete, anche, di tango argentino) e l’attrice–regista Chiara Murru. Fra i tanti artisti internazionali, Joe Corbata & Lucilla Cionci, Ines Muzzopappa & Federico Naveira, Luis Signoiretti & Karen Salevski, Jose Halfon & Virginia Cutillo, Horacio Godoi & Ceccilia Garcia, Gustavo Rosas &Gisela Natoli, Julio Mendez & Laura Steinmannder, Katarzyna Chmielewska & Mateus Kwaterko, Natalia Lavandeira & Roberto Reis, Denise Pitruzzello & Mariano Pignatello, Janne France & Ricardo Oria, Capussi Eduardo & Flores Mariana, Chice Nunes & Ester Duarte, Gonzalo Orihuela & Solange Chapperon, Kicca Tommasi, Dulce Cappiello y Salvo Leone, Marisa van Andel & Oliver Koch, Michelle & Joachin, Javier Costello & Denise Pitruzzello. Con loro, le orchestre Sexteto Milonguero, Orquesta Tipica Crioll, Duo Ranas, Il Duo Pichuco. In consolle, i dj Osvaldo Hector Miranda, Oliver Kris, Horacio Godoi, Elisabeta Piro, Gustavo Rosas, Floro Morales, Gianpaolo Sanna, Aneke Gisy, Lucia Santiniello e Franceso Sanna.