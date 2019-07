video Condividi | Red 11:28 Il sindaco Mario Conoci ha incontrato nella Sala di Palazzo Civico, in Via Columbano, l´alcaldessa di Calella Montserrat Candini i Puig. Durante l´incontro, si è parlato della programmazione per la 39esima Fiera di Calella e dell’Alt Maresme, in programma a settembre. Le immagini Alghero a Calella: stretta di mano con l´Alcaldessa



ALGHERO - Alghero espone in Catalogna in un grande evento, che dedicherà quattro giorni alla sua cultura, all'enogastronomia ed alle imprese. Un’occasione importantissima, che vedrà le aziende del territorio promuoversi in un mercato ampissimo e ricco di opportunità.



A Calella, Comune a pochi chilometri da Barcellona, città turistica di richiamo internazionale, con oltre 2milioni di arrivi ogni anno, Alghero sarà protagonista nella terza settimana di settembre, in un appuntamento fieristico interamente dedicato. L’evento quest’anno offre alla città e al territorio l’intero spazio fieristico che mette insieme prodotti tipici, cultura, tradizione ed innovazione.



Oggi (venerdì), l’incontro tra il sindaco Mario Conoci e l’alcaldessa della cittadina catalana Montserrat Candini i Puig, nella Sala di Palazzo Civico. Con gli assessori comunali al Turismo e cultura e allo Sviluppo economico Marco Di Gangi e Giorgia Vaccaro, erano presente anche il presidente del Parco di Porto Conte Gavino Scala ed il rappresentante della Generalitat ad Alghero Gustau Navarro.



Il primo cittadino algherese ha discusso degli accordi sulla preparazione della Fiera: «Siamo molto grati dell’opportunità che il Comune di Calella ha voluto offrire ad Alghero. Si tratta di un’occasione importante per le nostre imprese che potranno aprirsi ad un nuovo e proficuo mercato come quello della Catalogna. Crediamo molto nello sviluppo dei rapporti culturali con i Paesi catalani soprattutto se dalla cultura nasce opportunità di impresa, ed è quello che vogliamo fare da qui in avanti».



Capitale turistica, che ha fatto del turismo sportivo e per le famiglie la propria vocazione principale, Calella rappresenta un modello di sviluppo turistico. Per questo motivo i rapporti si intensificheranno, non solo per la preparazione dell’evento fieristico, che vede impegnati Amministrazione e Parco di Porto Conte.



