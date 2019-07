Condividi | Red 22:04 Un finanziere della locale Tenenza ha riportato lesioni, giudicate guaribili in quindici giorni, al termine di una colluttazione con un autotrasportatore che, fermato dopo una manovra pericolosa, ha rifiutato di sottoporsi ai controlli Tempio: autotrasportatore in manette



TEMPIO PAUSANIA - Un finanziere della Tenenza di Tempio Pausania ha riportato lesioni, giudicate guaribili in quindici giorni, al termine di una colluttazione con un autotrasportatore che, fermato dopo una manovra pericolosa, ha rifiutato di sottoporsi ai controlli. Il fatto è avvenuto ieri mattina (giovedì), quando una pattuglia ha notato un mezzo pesante che percorreva pericolosamente la Strada statale Tempio–Oschiri, rischiando la collisione con altri veicoli, per poi impattare contro il guard rail e proseguire la marcia nonostante le segnalazioni acustiche e luminose azionate dai militari nel tentativo di fermare il mezzo.



Lo stop è avvenuto solo dopo oltre un chilometro, grazie ad una manovra repentina delle Fiamme gialle. Il conducente del mezzo, un 45enne della provincia di Cagliari, già noto alle Forze dell'ordine, ha rifiutato di esibire i documenti proferendo frasi ingiuriose nei confronti dei militari, per poi avviare una colluttazione con uno dei finanzieri ed allontanarsi dal luogo del controllo per rifugiarsi in un vicino negozio dove, una volta raggiunto, ha spinto il finanziere contro una vetrata, procurandogli ulteriori lesioni.



Di conseguenza, entrambi sono finiti al pronto soccorso e dimessi con prognosi di quindici giorni per il finanziere e di tre giorni per l'autista del camion che, su disposizione del magistrato di turno nel Tribunale di Tempio Pausania, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed accompagnato nelle camere di sicurezza del Gruppo della Guardia di finanza di Olbia, in attesa dell'udienza di convalida. Questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma nella Caserma dei Carabinieri del luogo di residenza in attesa del processo.