È Caria (Fi) la vice Sindaca

video 18/7/2019 «Lavoro per uscire dal pantano» «Sono anni che lavoriamo per cercare di dare al comparto turistico una marcia in più». L´obbiettivo principale per Marco Di Gangi, neo assessore al Turismo del Comune di Alghero «è uscire velocemente dal pantano dove siamo finiti». Certe sfide si vincono solo facendo gioco di squadra - sottolinea - è giunta l´ora di fare sistema. Le sue parole sul Quotidiano di Alghero.