Raimonda Asole Marcialis era deceduta nel 2017 per una banale quanto tragica caduta dalle scale del teatro di Alghero dopo aver assistito alla recita della figlia. C´è il rinvio a giudizio: prima udienza a settembre Morte in teatro, in due a giudizio ad Alghero



ALGHERO - Omicidio colposo. Questo il capo d'imputazione dal quale dovranno difendersi il direttore della Fondazione Alghero e il tecnico a cui era affidato il servizio antincendio e di emergenza del teatro nel processo che si aprirà presso il Tribunale di Sassari il 13 settembre.



Il giudice per l'udienza preliminare Antonello Spanu, ha infatti deciso il rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico Valentina Nuvoli per Paolo Sirena e Antonio Luciano Sisto, come richiesto dal sostituto procuratore Paolo Piras. I fatti risalgono al 2017.



