Condividi | M.P. 14:30 Tre serate con il cinema all´aperto. Ritorna a Stintino Open Air Cinema, l´appuntamento con il cinema sotto le stelle. Tre spettacoli che porteranno gli spettatori sulla banchina del porto Minori A Stintino ritorna Cinema sotto le stelle



STINTINO - Tre serate con il cinema all'aperto. Ritorna a Stintino Open Air Cinema, l'appuntamento con il cinema sotto le stelle. Tre spettacoli che porteranno gli spettatori sulla banchina del porto Minori per la proiezione, con inizio sempre alle ore 21,30, di tre pellicole tutte italiane firmate da giovani registi. Le tre serate sono state organizzate dall'assessorato comunale al Turismo, con l'assessora Francesca Demontis, e la Enzo event management.



A dare il via alle proiezioni all'aperto, il 23 luglio, sarà il film commedia, firmato da Fausto Brizzi, Modalità aereo con protagonisti Paolo Ruffini, Lillo, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. È la storia di Diego e Ivano le cui vite cambieranno per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diverse ore in "modalità aereo". In Italia la pellicola, uscita a febbraio 2019, ha incassato nelle prime 6 settimane di programmazione 1,4 milioni di euro e 782 mila euro nel primo weekend.



Il secondo film, in programma il 30 luglio, sarà Metti la nonna in freezer. Irriverente romantica commedia nera del 2018, diretta dai registi Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi, ha come protagonisti Fabio De Luigi, Miriam Leone e Barbara Bouchet nei panni appunto della nonna. La pellicola è stata candidata al Nastro d'argento alla migliore commedia e alla migliore attrice di commedia.



Il terzo appuntamento con il cinema sotto le stelle è per il 6 agosto, quando sulla banchina del porto Vecchio sarà proiettato il film Non ci resta che il crimine. Pellicola del 2019 firmata da Massimiliano Bruno e interpretata da un cast di mattatori Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, ha ottenuto due candidature ai Nastri d'Argento e al box office ha incassato 4,7 milioni di euro. STINTINO - Tre serate con il cinema all'aperto. Ritorna a Stintino Open Air Cinema, l'appuntamento con il cinema sotto le stelle. Tre spettacoli che porteranno gli spettatori sulla banchina del porto Minori per la proiezione, con inizio sempre alle ore 21,30, di tre pellicole tutte italiane firmate da giovani registi. Le tre serate sono state organizzate dall'assessorato comunale al Turismo, con l'assessora Francesca Demontis, e la Enzo event management.A dare il via alle proiezioni all'aperto, il 23 luglio, sarà il film commedia, firmato da Fausto Brizzi, Modalità aereo con protagonisti Paolo Ruffini, Lillo, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. È la storia di Diego e Ivano le cui vite cambieranno per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diverse ore in "modalità aereo". In Italia la pellicola, uscita a febbraio 2019, ha incassato nelle prime 6 settimane di programmazione 1,4 milioni di euro e 782 mila euro nel primo weekend.Il secondo film, in programma il 30 luglio, sarà Metti la nonna in freezer. Irriverente romantica commedia nera del 2018, diretta dai registi Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi, ha come protagonisti Fabio De Luigi, Miriam Leone e Barbara Bouchet nei panni appunto della nonna. La pellicola è stata candidata al Nastro d'argento alla migliore commedia e alla migliore attrice di commedia.Il terzo appuntamento con il cinema sotto le stelle è per il 6 agosto, quando sulla banchina del porto Vecchio sarà proiettato il film Non ci resta che il crimine. Pellicola del 2019 firmata da Massimiliano Bruno e interpretata da un cast di mattatori Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, ha ottenuto due candidature ai Nastri d'Argento e al box office ha incassato 4,7 milioni di euro.