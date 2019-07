Condividi | Red 22:09 Domani mattina è in programma il ritrovo dei rossoblu allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari e, nel pomeriggio, l´inizio degli allenamenti al “Peppino Sau” di Usini, in vista della stagione sportiva di serie D 2019/20 La Torres inizia la preparazione



SASSARI - Parte ufficialmente domani, lunedì 22 luglio, alle 11, con il ritrovo di squadra e staff allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, la stagione sportiva della Torres 2019/20. Un gruppo quasi totalmente nuovo a disposizione del tecnico Marco Mariotti, che potrà contare su giocatori di esperienza, giovani che si sono distinti nelle passate stagioni e tantissimi talenti sassaresi, riuniti sotto la maglia rossoblu in un progetto che guarda al presente, ma soprattutto al futuro. Il programma di avvicinamento al primo impegno ufficiale, la gara di Coppa Italia di domenica 18 agosto, prevede la consueta tappa allo stadio di casa, con il primo incontro dei giocatori. Dopo aver vestito per la prima volta le insegne della squadra, e dopo le foto di rito, i rossoblu si ritroveranno per pranzo.



Nel pomeriggio, dalle 17, primo allenamento al “Peppino Sau” di Usini, sede del ritiro fino a mercoledì 31 luglio e da giovedì 1 a sabato 17 agosto. Le sedute proseguiranno martedì e mercoledì con lo stesso orario pomeridiano mentre, da giovedì a sabato, si svolgeranno doppie sedute (alle 9 ed alle 17). Per mercoledì 31 luglio, sabato 3, mercoledì 7 e sabato 10 agosto, sono previste delle gare amichevoli. Quattro le giornate di riposo: domenica 28 luglio, domenica 4 ed a cavallo di ferragosto, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto. Martedì 13 agosto si svolgerà solo la seduta mattutina, nella stessa serata ci sarà la presentazione ufficiale della squadra alla città.



Convocati i portieri Alessandro Vagge (1996) ed Edoardo Colombo (2001); i difensori Alberto Cossentino (1988), Andrea Congiu (1995), Daniel Bilea (2000), Antonino Piriottu (2001), Riccardo Pinna (2000), Davide Pinna (2000), Stefano Ruiu (2000), Andrea Selvaggio (1996) e Marco Russu (1995); i centrocampisti:Alessandro Masala (1993), Giacomo Demartis, Enrico Delogu (1999), Simone Capra (2000), Carlo Piana (2000), Rocco Guazzaroni (1997), Michele Pisanu (1993), Francesco Bianco (2000) e Giovanni Moro (2001); gli attaccanti Marco Sartor (1995), Alessio Virdis (2001 Bono), Michele Saba (2000), Simone Milani (1996), Davide Viale (2000) e Gabriele Pintori (2000). A questi si aggiungeranno, dalla Juniores, i difensori Andrea Fiori (2001) e Niccolò Decherchi (2001) e l'esterno alto Samuele Pinna (2001).