Cagliari: scoperti due lavoratori in nero

CAGLIARI - Le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un agriturismo operante nell’hinterland nord orientale del capoluogo regionale. Il target selezionato è stato individuato a seguito di un’analisi a tavolino delle numerose informazioni presenti nelle banche dati in dotazione alla Guardia di finanza, incrociate con le informazioni acquisite durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, che costituiscono una cartina tornasole del mutare dello scenario economico locale, valorizzata ulteriormente in considerazione dell’intensificazione dei controlli della specie nei periodi caratterizzati da maggiore presenza di turisti ed avventori.



Entrati nella struttura, sono stati identificate tutte le otto persone presenti intenti a svolgere attività lavorativa. L’incrocio e l’esame delle informazioni acquisite nell’attività commerciale con le risultanze emerse dai database centralizzati consultati durante lo sviluppo del controllo, ha consentito di rilevare che tra i presenti identificati, due figuravano privi di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo.



Pertanto, il titolare dell'agriturismo è stato diffidato a regolarizzare i lavoratori e destinatario di sanzione amministrativa compresa tra i 1.800 ed i 10.800euro. Dall'inizio dell'anno, sono cinqunatanove i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari e ventisette i titolari di attività economiche sanzionati.