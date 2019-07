Condividi | Red 14:22 la 12esima edizione del Festival letterario della Sardegna, intitolato “Cronache del tempo presente”, prosegue con un triplo appuntamento con il giornalista che racconterà il calcio ed i suoi protagonisti: oggi a Castelsardo, domani a Sassari e mercoledì a Nulvi Sulla terra leggeri, con Darwin Pastorin



SASSARI - Darwin Pastorin a Castelsardo, Sassari e Nulvi. Il festival Sulla terra leggeri indossa le scarpette da calcio, strizza affascinato l’occhio alla narrativa sportiva, accoglie un giornalista e scrittore che già nelle passate edizioni aveva deliziato la platea con le sue storie del pallone, spesso conquistando una platea formata da giovani calciatori di belle speranze e tanti sogni. “Hai paura del buio?–Cronache dal tempo presente” è il tema scelto per l’edizione 2019 di Sulla terra leggeri. Un tentativo di raccontare la complessità dei giorni d'oggi attraverso le storie ed attraverso i libri accendere una luce, perché a fare paura sono sempre le cose che non si capiscono, quelle che non si vedono.



Dopo il successo delle anteprime a San Teodoro, dopo le prime due giornate del festival regalate al sud dell’Isola e vissute lo scorso fine settimana fra Uta e Siliqua, Sulla terra leggeri si prepara ad accarezzare il Golfo dell’Asinara, a salutare l’Angola ed a sbarcare in città nei preappuntamenti in programma fra oggi (lunedì), domani, martedì 23, e mercoledì 24 luglio rispettivamente a Castelsardo, Sassari e Nulvi. La tre giorni in compagnia dei libri di Pastorin, “Storia d’Italia ai tempi del pallone. Dal grande Torino a Cristiano Ronaldo” (Casa Sirio, 2018) e “Gaetano Scirea. Il Gentiluomo” (Giulio Persone, 2019), parte oggi, fra gli scaffali della Biblioteca comunale di Castelsardo: appuntamento alle 19, organizzato in collaborazione con il festival Un’Isola in rete. Si prosegue domani, alle 18.30, a Sassari, ospiti di Abì Bar bistrot, in Viale Umberto. con un incontro organizzato in collaborazione con il Sassari Latte Dolce, aperto al pubblico e dedicato (anche) ai giovani calciatori del florido vivaio biancoceleste.



