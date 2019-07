Condividi | Red 15:28 Domani sera, penultimo appuntamento della stagione per la rassegna che vede i migliori studenti del Conservatorio di Cagliari proporre brani di ispirazione notturna sotto il cielo stellato Penultimo appuntamento con Notturni di note



CAGLIARI - Penultimo appuntamento della stagione domani, martedì 23 luglio, per “Notturni di Note”, la rassegna che vede i migliori studenti del Conservatorio di Cagliari proporre brani di ispirazione notturna sotto il cielo stellato. Alle 21.30, nel cortile interno dell’istituzione musicale (con ingresso dal Parco della Musica), la serata prenderà il via sulle note di “Faschingsschwank aus Wien op.26” di Robert Schumann, nell’esecuzione del pianista Andrea Sanna.



Il giovane musicista affronterà poi lo “Scherzo op.31 n.2 in si bemolle minore” di Federik Chopin. A salire sul palco, sarà poi il duo composto da Lucia Porcedda (clarinetto) e Federico Battista Melis(pianoforte), che proporranno i “Notturni op.9 n.1 in si bemolle minore” e “n.2 in mi bemolle maggiore” di Chopin e “Histoire du tango (Bordel-1900, Café-1930)” di Astor Piazzolla.



La manifestazione è curata dalle docenti Aurora Cogliandro ed Elisabetta Dessì. Il biglietto costa 5euro. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 070/493118.



