Letteralmente presa d´assalto dai diportisti, quella che dovrebbe essere l´isola ecologica del porto di Alghero è più simile ad una discarica a cielo aperto. Ecco l´immagine Scoppia l´isola del porto di Alghero



ALGHERO - «Fate qualcosa, questa indecorosa situazione fa male ad Alghero». Non aggiunge altro il lettore che alle 11.20 ha inoltrato alla redazione del Quotidiano di Alghero l'immagine di quella che dovrebbe essere l'isola ecologica presente sul molo del porto algherese.



Molto più simile ad una vera e propria discarica a cielo aperto, fa bella mostra di se ai turisti ed ai numerosi diportisti che in questi giorni popolano le banchine. Una vera e propria vergogna, già denunciata in passato da Alguer.it.



