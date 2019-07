Condividi | A.S. 13:45 Puntuali arrivano le scuse dell´Amministrazione comunale di Alghero e del sindaco, che con una nota ufficiale tentano di giustificare quanto accaduto, sottolineandone comunque la gravità Ruspe tra i bagnanti, le scuse

«Accertamenti urgenti sul fatto»



ALGHERO - «L’Amministrazione si scusa per quanto accaduto oggi nella spiaggia di San Giovanni, dove sono in corso i lavori di riposizionamento della sabbia a seguito della rimozione degli incanniciati. Si sono registrate le giuste lamentele sulla presenza di mezzi meccanici all’interno dell’arenile. Un fatto grave».



Puntuali arrivano le scuse dell'Amministrazione comunale di Alghero e del sindaco, che con una nota ufficiale tentano di giustificare quanto accaduto, sottolineandone comunque l'estrema gravità. «Va precisato - sottolineano da Porta Terra - che il mezzo in questione è stato ripreso mentre abbandonava la spiaggia dopo aver operato in zone ove non stazionavano bagnanti».



«I lavori della rimozione degli incannniciati (che verranno poi riposizionati a monte) e la ridistribuzione della sabbia lungo tutta la spiaggia si svolgono necessariamente dalle 6 del mattino alle ore 8 sino a termine esigenze» precisano dall'Amministrazione. «Gli uffici competenti hanno ritenuto comunque necessario avviare una serie di accertamenti per verificare l’accaduto e assumere i conseguenti provvedimenti. Intanto sono state impartite precise disposizioni al personale impiegato affinché episodi del genere non possano ripetersi» conclude la nota di Porta Terra.



Nella foto: la ruspa del Comune di Alghero tra i bagnanti del Lido San Giovanni Commenti ALGHERO - «L’Amministrazione si scusa per quanto accaduto oggi nella spiaggia di San Giovanni, dove sono in corso i lavori di riposizionamento della sabbia a seguito della rimozione degli incanniciati. Si sono registrate le giuste lamentele sulla presenza di mezzi meccanici all’interno dell’arenile. Un fatto grave».Puntuali arrivano le scuse dell'Amministrazione comunale di Alghero e del sindaco, che con una nota ufficiale tentano di giustificare quanto accaduto, sottolineandone comunque l'estrema gravità. «Va precisato - sottolineano da Porta Terra - che il mezzo in questione è stato ripreso mentre abbandonava la spiaggia dopo aver operato in zone ove non stazionavano bagnanti».«I lavori della rimozione degli incannniciati (che verranno poi riposizionati a monte) e la ridistribuzione della sabbia lungo tutta la spiaggia si svolgono necessariamente dalle 6 del mattino alle ore 8 sino a termine esigenze» precisano dall'Amministrazione. «Gli uffici competenti hanno ritenuto comunque necessario avviare una serie di accertamenti per verificare l’accaduto e assumere i conseguenti provvedimenti. Intanto sono state impartite precise disposizioni al personale impiegato affinché episodi del genere non possano ripetersi» conclude la nota di Porta Terra.Nella foto: la ruspa del Comune di Alghero tra i bagnanti del Lido San Giovanni