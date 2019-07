Condividi | Red 10:07 Giovedì pomeriggio, sarà ospite nei locali della libreria Labirinto Mondadori di Via Carlo Alberto 119 Elettra Lamborghini, per un nuovo appuntamento con il consueto Instore tour, che vede gli artisti musicali più di successo incontrare da vicino i loro fans per una foto, uno scambio di omaggi, un abbraccio e la preziosa firma del cd del momento Alghero: Instore con Elettra Lamborghini



ALGHERO - Nuovo appuntamento per gli appassionati di “Instore” alla libreria Labirinto Mondadori di Alghero. Giovedì 25 luglio, alle 15, sarà ospite nei locali della libreria di Via Carlo Alberto 119 Elettra Lamborghini, per un nuovo appuntamento con il consueto Instore tour, che vede gli artisti musicali più di successo incontrare da vicino i loro fans per una foto, uno scambio di omaggi, un abbraccio e la preziosa firma del cd del momento. Nelle prossime ore, sarà già possibile ritirare in libreria la copia del cd ed il pass che darà diritto all’accesso per una foto con l’artista.



La regina del twerking all’italiana è da qualche settimana impegnata ad incontrare i fan in tutt’Italia e ad autografare le copie del suo album “Twerking queen”, che segna il debutto discografico della cantante. All'interno dell’album, ci sono anche diversi featuring con Pitbull, Childsplay e Mc G15. Sono presenti anche quelli con Sfera Ebbasta (con cui la giovane artista aveva già lavorato in passato) e Guè Pequeno, con due singoli intitolati, rispettivamente, “Corazon morado” e “Fanfare”. Proprio la collaborazione con Sfera rende la giovane artista la prima donna a far parte del collettivo Bhmg, di cui il rapper ed il produttore Charlie Charles sono esponenti e fondatori.



Occhi di ghiaccio, lunghi capelli castani che le incorniciano il volto e scendono giù fin sotto le spalle; Lamborghini, la “Paris Hilton italiana”, è la bella e ricca ereditiera nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima casa automobilistica. Classe 1994, Elettra è nata a Bologna e prima di intraprendere la strada dello spettacolo, per anni, si è distinta nel campo dell'equitazione, partecipando a diverse gare nazionali e regionali. Elettra Lamborghini ha partecipato ad alcuni programmi sulla tv italiana e spagnola. Da “Riccanza” su Mtv, a “Super shore”, dal “Grande fratello vip” versione spagnola a “Geordie Shore”. Infine, si è messa alla prova alla conduzione di “Ex on the beach” su Mtv. Nel 2019, è diventata giudice di “The voice of Italy”. Nel 2018, ha lanciato la sua carriera musicale: dopo il singolo “Pem pem”, che ha riscosso un notevole successo, non si è più fermata.



Nella foto: Elettra Lamborghini Commenti ALGHERO - Nuovo appuntamento per gli appassionati di “Instore” alla libreria Labirinto Mondadori di Alghero. Giovedì 25 luglio, alle 15, sarà ospite nei locali della libreria di Via Carlo Alberto 119 Elettra Lamborghini, per un nuovo appuntamento con il consueto Instore tour, che vede gli artisti musicali più di successo incontrare da vicino i loro fans per una foto, uno scambio di omaggi, un abbraccio e la preziosa firma del cd del momento. Nelle prossime ore, sarà già possibile ritirare in libreria la copia del cd ed il pass che darà diritto all’accesso per una foto con l’artista.La regina del twerking all’italiana è da qualche settimana impegnata ad incontrare i fan in tutt’Italia e ad autografare le copie del suo album “Twerking queen”, che segna il debutto discografico della cantante. All'interno dell’album, ci sono anche diversi featuring con Pitbull, Childsplay e Mc G15. Sono presenti anche quelli con Sfera Ebbasta (con cui la giovane artista aveva già lavorato in passato) e Guè Pequeno, con due singoli intitolati, rispettivamente, “Corazon morado” e “Fanfare”. Proprio la collaborazione con Sfera rende la giovane artista la prima donna a far parte del collettivo Bhmg, di cui il rapper ed il produttore Charlie Charles sono esponenti e fondatori.Occhi di ghiaccio, lunghi capelli castani che le incorniciano il volto e scendono giù fin sotto le spalle; Lamborghini, la “Paris Hilton italiana”, è la bella e ricca ereditiera nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima casa automobilistica. Classe 1994, Elettra è nata a Bologna e prima di intraprendere la strada dello spettacolo, per anni, si è distinta nel campo dell'equitazione, partecipando a diverse gare nazionali e regionali. Elettra Lamborghini ha partecipato ad alcuni programmi sulla tv italiana e spagnola. Da “Riccanza” su Mtv, a “Super shore”, dal “Grande fratello vip” versione spagnola a “Geordie Shore”. Infine, si è messa alla prova alla conduzione di “Ex on the beach” su Mtv. Nel 2019, è diventata giudice di “The voice of Italy”. Nel 2018, ha lanciato la sua carriera musicale: dopo il singolo “Pem pem”, che ha riscosso un notevole successo, non si è più fermata.Nella foto: Elettra Lamborghini