Pubblicato sul sito internet dell´Azienda ospedaliero universitario di Sassari la manifestazione di interesse per novantadue figure professionali. L´avviso è destinato ai soli dipendenti del Policlinico sassarese, in possesso dei requisiti specifici Progetto sperimentale per personale Policlinico



SASSARI – È stato pubblicato ieri (lunedì), sul sito internet dell'Azienda ospedaliero universitario di Sassari l'avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature relative all’accordo tra Aou di Sassari-Ats Sardegna-Aspal per la realizzazione di un progetto sperimentale di politiche attive del lavoro, in favore del personale del Policlinico sassarese. Per presentare la domanda c'è tempo fino a venerdì 26 luglio. L'avviso è destinato ai soli dipendenti del Policlinico sassarese, in possesso dei requisiti specifici, che saranno destinati alle strutture dell'Aou di Sassari, con sede a Sassari, e dell'Ats–Area socio sanitaria di Sassari, con sede nelle diverse strutture.



L'Aou di Sassari è alla ricerca di cinquantacinque figure. Si tratta di sette ostetriche, quindici infermieri, cinque infermieri generici, un amministrativo, tre ausiliari, un tecnico di laboratorio, un radiologo, un geriatra, quattro ginecologi, due chirurghi, un oculista, un pediatra, un cardiologo, due puericultrici, un ota, quattro oss, due fisioterapisti, due biologi ed un farmacista. L'Ats è alla ricerca di trentasette figure, tra queste tre ostetriche, dieci infermieri, quattro amministrativi, due ausiliari, un tecnico di laboratorio, un geriatra, tre ginecologi, un anestesista, una puericultrice, quattro oss, due fisioterapisti, due biologi, un farmacista, un logopedista ed uno psicologo.



L'incarico inizierà a decorrere da giovedì 1 agosto a martedì 31 dicembre, salvo eventuali proroghe. Gli interessati dovranno manifestare, per iscritto, la propria disponibilità, presentando apposita domanda, redatta in carta semplice debitamente sottoscritta e datata a pena di nullità, con consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Aou Sassari, in Viale San Pietro 10, piano terra (dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì). Alla domanda, dovranno essere allegato un documento di identità in corso di validità ed il proprio curriculum formativo professionale che attesti l'attività pregressa, le eventuali esperienze e la formazione nel settore oggetto dell'avviso.