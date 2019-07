Condividi | Red 9:14 Il Partito dei sardi, in vista del Congresso nazionale che si terrà a settembre, ricorda che la scadenza per il tesseramento è fissata a mercoledì 31 luglio. Questa sera, nella sede di Via Palomba 20, si terrà una riunione con, all´ordine del giorno, proprio il “tesseramento al Pds per l´anno 2019” Pds Alghero: via al tesseramento



ALGHERO - Il Partito dei sardi di Alghero, in vista del Congresso nazionale che si terrà a settembre, ricorda che la scadenza per il tesseramento è fissata a mercoledì 31 luglio. Oggi (martedì), alle 19, nella sede di Via Palomba 20, si terrà una riunione con, all'ordine del giorno, proprio il “tesseramento al Pds per l'anno 2019”. Qui verranno raccolte le adesioni, che potranno, anche, avvenire on-line secondo le modalità indicate nel sito internet del partito.



«Cerchiamo persone mosse dall'amore per la propria terra e la propria gente, persone pronte a impegnarsi in politica con onestà e spirito di servizio per la propria comunità – dichiara il segretario cittadino Gavino Tanchis - E' necessario rinsaldare il legame tra il partito e il territorio, rafforzando in termini organizzativi il Pds, affinché possa essere un punto di riferimento per il dibattito politico in città. Nella nostra sede, verranno raccolte le istanze della comunità, in quanto il partito intende porsi come riferimento e cassa di risonanza per le richieste della cittadinanza e in funzione degli obiettivi indicati nel programma elettorale. Necessità, queste ultime, che troveranno spazio anche attraverso incontri pubblici e con la creazione di una nuova scuola di formazione politica, strumento ritenuto essenziale per ricreare passione avvicinando le persone alla politica e formando nuova classe dirigente».



«Se ti riconosci in questi valori e intendi partecipare attivamente, unisciti a noi per costruire un progetto politico nuovo, a forte connotazione identitaria, capace di porre al primo posto gli interessi di Alghero e della Sardegna. Rafforziamo la nostra rete consolidando i nostri legami e costruendone di nuovi, assumiamoci individualmente e pubblicamente gli onori e la responsabilità di un impegno organizzato, leale, propositivo per il bene degli algheresi e dei sardi. Vi aspettiamo martedì sera alle ore 19 presso la nostra sede per gli adempimenti formali al tesseramento e per discutere insieme sulla azione politica del partito», conclude con un invito Tanchis.



