Condividi | Red 8:17 L’ala marchigiana, pedina fondamentale dello scacchiere di coach Gianmarco Pozzecco, vestirà la canotta del Banco di Sardegna Dinamo Sassari per le prossime due stagioni Polonara in biancoblu fino al 2021



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Achille Polonara fino al 2021. Approdato in Sardegna nell’estate 2017, dopo le esperienze a Teramo, Varese e Reggio Emilia, tra le file biancoblu la 27enne ala marchigiana ha trovato grande continuità di rendimento, ritagliandosi partita dopo partita un ruolo sempre più importante. Arma tattica di coach Gianmarco Pozzecco nella straordinaria cavalcata della scorsa stagione, Polonara prolunga il matrimonio con la società per le prossime due annate.



Nella foto: Achille Polonara Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Achille Polonara fino al 2021. Approdato in Sardegna nell’estate 2017, dopo le esperienze a Teramo, Varese e Reggio Emilia, tra le file biancoblu la 27enne ala marchigiana ha trovato grande continuità di rendimento, ritagliandosi partita dopo partita un ruolo sempre più importante. Arma tattica di coach Gianmarco Pozzecco nella straordinaria cavalcata della scorsa stagione, Polonara prolunga il matrimonio con la società per le prossime due annate.Nella foto: Achille Polonara