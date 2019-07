Condividi | Red 12:19 Casa Manno per il Contemporaneo prepara l´inaugurazione della mostra “Zoo nous erectus”. L´evento, organizzato con il patrocinio del Comitato di Alghero della Società Dante Alighieri, in collaborazione con Molecole-Comunità libera e indipendente d´arte e d´artisti e Associazione culturale Rec trasponsonic, si terrà domenica sera Arte: Clay Ferrarese ad Alghero



ALGHERO - Casa Manno per il Contemporaneo prepara l'inaugurazione della mostra “Zoo nous erectus” di Clay Ferrarese. L'evento, organizzato con il patrocinio del Comitato di Alghero della Società Dante Alighieri, in collaborazione con Molecole-Comunità libera e indipendente d'arte e d'artisti e Associazione culturale Rec trasponsonic, si terrà domenica 28 luglio, alle 18.



L'allestimento sarà visitabile fino a lunedì 12 agosto nei giorni di apertura del museo (venerdì, sabato, domenica e lunedì, dalle 16 alle 20, con ingresso ad offerta libera. Le musiche ed i contributi multimediali sono curati da Hermetic Brotherhood of Lux-Or.



«La regressione per il superamento dell'Homo sapiens sapiens. Un progetto-percorso ispirato dalle filosofie tolteche all'interno dei flussi originali compatibili ai servizi ecosistemici: venti sculture rappresenteranno i vari passaggi praticati per l'acquisizione di ulteriori modi di percepire una realtà fatta di diversi strati e veli sottili, che offuscano la sua profondità rendendola iniqua e incomprensibile. L'estinzione dell'ego corrotto, l'autodisciplina, la volontà e la posizione occupata, l'umano collegato e la struttura ramificata di comunicazione con l'infinito di cui è composto. Zoo nous erectus: puoi seguirti, se ti trovi»