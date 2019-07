Condividi | Red 14:27 Con l’avvento della stagione estiva e l’aumento della presenza di turisti in città e sui litorali, è stato implementato il dispositivo di contrasto ai fenomeni illeciti attraverso una collaborazione sinergica tra il Comando provinciale della Guardia di finanza e la Polizia locale. Sanzionati due parcheggiatori abusivi a Marina Piccola Estate sicura a Cagliari: si intensificano i controlli



CAGLIARI - Con l’avvento della stagione estiva e l’aumento della presenza di turisti in città e sui litorali, è stato implementato il dispositivo di contrasto ai fenomeni illeciti attraverso una collaborazione sinergica tra il Comando provinciale della Guardia di finanza e la Polizia locale di Cagliari. Attraverso l’impiego di pattuglie in servizi coordinati, nell’esercizio dei reciproci compiti d’istituto, i finanzieri della seconda Compagnia e gli agenti eseguono costanti controlli in centro città e lungo il litorale Poetto, finalizzati al contrasto dei fenomeni della vendita di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale.



Domenica mattina, nei parcheggi pubblici di Marina Piccola e del Lungomare Poetto il dispositivo congiunto si è concentrato nel contrasto al fenomeno dei cosiddetti “parcheggiatori abusivi”. Il modus operandi di alcune persone solite a stazionare nei parcheggi pubblici, invece di aiutare gli automobilisti, finisce per essere particolarmente aggressivo e fastidioso, con evidenti ricadute sulla percezione di sicurezza e serenità di cittadini e dei villeggianti.



Le Forze dell'ordine hanno fermato e sanzionato due italiani, entrambi 50enni residenti in città, intenti a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo. Contestualmente. sono stati sequestrati i proventi dell’attività che, dalle prime ore del mattino, aveva consentito ai due di guadagnare 25euro. I servizi proseguiranno per tutto il periodo estivo, nell’ottica di una sempre maggiore presenza sul territorio necessaria al fine di tutelare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini contrastando i fenomeni illeciti che impattano negativamente sui tanti esercizi commerciali che operano nel rispetto delle regole. CAGLIARI - Con l’avvento della stagione estiva e l’aumento della presenza di turisti in città e sui litorali, è stato implementato il dispositivo di contrasto ai fenomeni illeciti attraverso una collaborazione sinergica tra il Comando provinciale della Guardia di finanza e la Polizia locale di Cagliari. Attraverso l’impiego di pattuglie in servizi coordinati, nell’esercizio dei reciproci compiti d’istituto, i finanzieri della seconda Compagnia e gli agenti eseguono costanti controlli in centro città e lungo il litorale Poetto, finalizzati al contrasto dei fenomeni della vendita di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale.Domenica mattina, nei parcheggi pubblici di Marina Piccola e del Lungomare Poetto il dispositivo congiunto si è concentrato nel contrasto al fenomeno dei cosiddetti “parcheggiatori abusivi”. Il modus operandi di alcune persone solite a stazionare nei parcheggi pubblici, invece di aiutare gli automobilisti, finisce per essere particolarmente aggressivo e fastidioso, con evidenti ricadute sulla percezione di sicurezza e serenità di cittadini e dei villeggianti.Le Forze dell'ordine hanno fermato e sanzionato due italiani, entrambi 50enni residenti in città, intenti a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo. Contestualmente. sono stati sequestrati i proventi dell’attività che, dalle prime ore del mattino, aveva consentito ai due di guadagnare 25euro. I servizi proseguiranno per tutto il periodo estivo, nell’ottica di una sempre maggiore presenza sul territorio necessaria al fine di tutelare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini contrastando i fenomeni illeciti che impattano negativamente sui tanti esercizi commerciali che operano nel rispetto delle regole.