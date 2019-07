Condividi | Red 19:08 Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte degli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lanusei, per contrastare i reati contro il patrimonio e lo spaccio degli stupefacenti tra i giovani Armi e droga in Ogliastra: 28enne in manette



LANUSEI – Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte degli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lanusei, per contrastare i reati contro il patrimonio e lo spaccio degli stupefacenti tra i giovani. Da tempo, i poliziotti tenevano sotto stretto controllo un gruppo di persone sospettate di essere dediti all’attività di spaccio. In particolare, un ragazzo destava interesse sotto il profilo investigativo: un 28enne locale, che conduceva un tenore di vita incompatibile con le proprie possibilità economiche.



Gli investigatori raccoglievano una serie di indizi di reità che consentivano di procedere d’iniziativa alla perquisizione dell’abitazione dell’indagato e dei locali in uso allo stesso. Gli agenti del locale Commissariato, supportati dalle unità cinofile di Abbasanta, nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria trovavano, ben nascosti, 100grammi di marijuana e hashish, un passamontagna nero, una pistola marca Beretta calibro7,65, con numero di matricola abraso, emunito di caricatore rifornito da due cartucce, altri dodici proiettili e banconote di vario taglio, per 2435euro complessivi, presumibimente provento dell’attività illecita.



Pertanto, il 28enne veniva arrestato per i reati di ricettazione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e detenzione di armi clandestine. Dopo le formalità di rito e la convalida dell'arresto da parte del giudice, il ragazzo veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Lanusei, puntano a verificare se l'arma sequestrata è stata utilizzata per il compimento di atti delittuosi perpetrati nell'Isola, specie per la commissione di reati contro il patrimonio. Inoltre, a titolo cautelare, è stato ritirato un revolver marca "Arminius revolver" calibro38 special ed il relativo munizionamento regolarmente detenuto.