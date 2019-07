Condividi | Red 18:03 Stando al racconto della giovane, la 22enne, in stato interessante da otto settimane, sarebbe stata colpita dai suoi parenti che avrebbero voluto causare un aborto. Visitata, i medici hanno escluso complicazioni sia per il bimbo, sia per lei, che ha presentato denuncia ai Carabinieri Algherese incinta picchiata dai genitori



ALGHERO – Già madre di una bambina di un anno e mezza, è di nuovo incinta da otto settimane. La cosa, pare, non ha portato in famiglia la gioia attesa, anzi, da una prima ricostruzione, i genitori l'avrebbero picchiata, “sperando” in un aborto.



E' quello che una 22enne algherese, residente nel popoloso quartiere della Pietraia, ha raccontato ai Carabinieri, presentando denuncia ai Carabinieri dopo essere finita in Pronto soccorso del locale Ospedale Civile. Lividi, graffi e feriti, in seguito a botte, spintoni e, pare, una caduta dalle scale.



