Schianto a Selargius, muore 18enne

SELARGIUS - Tragedia questa mattina (martedì) a Selargius, proprio all'altezza dell'uscita per la Statale 554. Nello schianto tra una una Smart e una Panda ad avere la peggio un 18enne neo patentato.



L'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata e per Andrea Tiepido 8che si trovava al fianco del conducente, è rimasto ucciso. Inutili gli immediati soccorsi da parte dei Vigili del fuoco e dei sanitari del 118.



