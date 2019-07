Condividi | S.O. 19:00 Con tutta calma, il Governatore sardo ha ufficializzato al termine della riunione odierna della Giunta regionale il suo vice. Ma l´incarico sarà ricoperto a turno da tutti gli assessori E´ Alessandra Zedda la vice-Solinas



CAGLIARI - Dopo la vittoria del Centrodestra alle regionali è stata nominata assessore all’Industria e alla Programmazione. Da oggi sarà anche la vice presidente della Regione per scelta di Solinas.



Con tutta calma, il Governatore sardo ha ufficializzato al termine della riunione odierna della Giunta regionale il suo vice. Ma l'incarico sarà ricoperto a turno da tutti gli assessori.



Cagliaritana, 52 anni, Alessandra Zedda è dirigente pubblica laureata in economia e commercio ed esponente di Forza Italia nell'Isola.