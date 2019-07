Condividi | S.O. 18:32 Tutti gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro il 19 settembre 2019. La nuova graduatoria sarà alla base delle imminenti consegne in previsione nel territorio di Alghero Case popolari: nuova graduatoria ad Alghero



ALGHERO - Pubblicata nei primissimi giorni del mese di luglio dal competente dirigente del settore Servizi Sociali e alla Famiglia del Comune di Alghero, la



Tutti gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro il 19 settembre 2019. Copia della graduatoria ed il modello per le opposizioni sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alghero e gli uffici di InfoAlghero.



La nuova graduatoria sarà alla base delle imminenti consegne in previsione nel territorio di Alghero. Sono infatti in fase di conclusione i lavori per la costruzione di nuovi alloggi in località il Carmine da parte della ditta Rinaldi. Si tratta dell'investimento da 1,6 milioni di euro deliberato dall'Amministrazione comunale su finanziamento della Regione Sardegna, che prevede anche l'acquisto di un nuovo immobile.



Nella foto: il dirigente dei Servizi sociali di Alghero, Pietro Nurra Commenti ALGHERO - Pubblicata nei primissimi giorni del mese di luglio dal competente dirigente del settore Servizi Sociali e alla Famiglia del Comune di Alghero, la graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è andata incontro a modifica. Con determinazione dirigenziale n. 2248 del 22/07/2019 la stessa è stata rettificata.Tutti gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro il 19 settembre 2019. Copia della graduatoria ed il modello per le opposizioni sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alghero e gli uffici diLa nuova graduatoria sarà alla base delle imminenti consegne in previsione nel territorio di Alghero. Sono infatti in fase di conclusione i lavori per la costruzione di nuovi alloggi in località il Carmine da parte della ditta Rinaldi. Si tratta dell'investimento da 1,6 milioni di euro deliberato dall'Amministrazione comunale su finanziamento della Regione Sardegna, che prevede anche l'acquisto di un nuovo immobile.Nella foto: il dirigente dei Servizi sociali di Alghero, Pietro Nurra