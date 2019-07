Condividi | Red 19:44 Lunedì, i finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane tunisino, ritenuto responsabile di un’aggressione ai danni di un ragazzo algherese a fine maggio Accoltellamento ad Alghero: tunisino in manette



ALGHERO – Lunedì, i finanzieri della Compagnia di Alghero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane tunisino. Il nordafricano, residente a Sassari, individuato a seguito di indagini svolte dalle stesse Fiamme gialle catalane, è ritenuto responsabile di un’aggressione ai danni di un ragazzo algherese a fine maggio.



Gli accertamenti condotti porterebbero a ritenere che alla base dell’episodio vi sarebbero motivi economici in sospeso tra i due giovani. In particolare, l’aggressione era avvenuta vicino al porto dove l'algherese, nel corso di un litigio, era stato prima picchiato e poi ferito con un’arma da taglio dal tunisino, poi fuggito assieme ad un complice.



