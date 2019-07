Condividi | M.P. 19:52 Solita dinamica che questa volta ha visto coinvolti un pulmino Atp in dotazione al Comune che percorrendo via Balai non ha rispettato lo stop, andando a sbattere violentemente contro un furgoncino bianco Hyundai H1 Scontro con feriti: ennesimo incidente in via Balai



Sul posto anche i carabinieri per i dovuti rilievi e per la gestione del traffico veicolare. Di schianti in quell’incrocio i cittadini ne hanno visto tanti, l’ultima foto d’incidente era comparsa il giorno prima, la mancata precedenza e la velocità eccessiva di certi veicoli. L’incidente si è risolto senza gravi conseguenze. Ma quanto basta per riaccendere i riflettori sul problema e sulla protesta dei cittadini. Chiedono un semaforo a chiamata o un attraversamento luminoso per insegnare agli automobilisti che occorre dare la precedenza a chi percorre via Ettore Sacchi. PORTO TORRES - Ancora un incidente ha fatto tremare i polsi nell’ incrocio maledetto tra via Balai e via Ettore Sacchi. Un’intersezione tristemente nota alle cronache per una collezione di sinistri, alcuni anche gravi. Solita dinamica che questa volta ha visto coinvolti un pulmino Atp in dotazione al Comune che percorrendo via Balai non ha rispettato lo stop, andando a sbattere violentemente contro un furgoncino bianco Hyundai H1 proveniente da via Ettore Sacchi, in direzione porto.Un violento tamponamento che ha lasciato segni evidenti sulle carrozzerie e sull’asfalto. Due i feriti trasportati con l’ ambulanza in codice giallo: una donna a bordo del pulmino Atp ha riportate alcune fratture alle gambe, e un uomo che si trovava al fianco del conducente del furgoncino. Dopo le prime cure a bordo del mezzo del 118 è stato disposto per entrambi il trasferimento verso l’ospedale di Sassari. Allertati anche i Vigili del fuoco che armati di estintore hanno neutralizzato il fumo causato dalla perdita di liquido del radiatore del mezzo Atp.Sul posto anche i carabinieri per i dovuti rilievi e per la gestione del traffico veicolare. Di schianti in quell’incrocio i cittadini ne hanno visto tanti, l’ultima foto d’incidente era comparsa il giorno prima, la mancata precedenza e la velocità eccessiva di certi veicoli. L’incidente si è risolto senza gravi conseguenze. Ma quanto basta per riaccendere i riflettori sul problema e sulla protesta dei cittadini. Chiedono un semaforo a chiamata o un attraversamento luminoso per insegnare agli automobilisti che occorre dare la precedenza a chi percorre via Ettore Sacchi.