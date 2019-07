Condividi | Red 7:18 Ieri mattina, il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha incontrato a Palazzo Ducale il comandante della Brigata Sassari, generale Andrea Di Stasio Campus riceve il generale Di Stasio



SASSARI – Ieri mattina (martedì), il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha incontrato a Palazzo Ducale il comandante della Brigata Sassari, generale Andrea Di Stasio. La visita è stata l'occasione per parlare anche della ricollocazione del monumento ai caduti della Brigata al centro di Piazza Castello, in una posizione più adatta e visibile a tutta la cittadinanza, per sottolineare il legame tra Sassari ed i “Dimonios”.



Il monumento, composto da un masso proveniente dal Carso, sul quale capeggiano le mostrine biancorosse della Brigata, sarà completato con il posizionamento di una colonna in pietra sormontata dallo stemma della Brigata Sassari, recante l’iscrizione “Ai Caduti”. Durante l'incontro. il generale Di Stasio ha donato al sindaco Campus il crest della Brigata.



