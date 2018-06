11/6/2018 Ponte Rosello, modifiche viabilità Per svolgere le periodiche verifiche sulla struttura del ponte Rosello, in alcune giornate sono previste modifiche alla viabilità. Mercoledì, per le attività di controllo preliminare sulle condizioni di accessibilità all’interno dei cassoni il ponte sarà chiuso al traffico una corsia alla volta, garantendo entrambe le direzioni di marcia